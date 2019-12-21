2019/12/21 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



التربية تصدر 6 قرارات بخصوص سير العملية التربوية في 8 محافظات

بغداد اليوم - بغداد

هدد محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، 7 شركات متلكئة بسحب العمل منها وإدراجها بـ"القائمة السوداء".

وقال المكتب الاعلامي للعيداني في بيان، إن الاخير "انذر (7) شركات تلكئت بتنفيذ مشاريع البنى التحتية"

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير الطرق والجسور، مهدي عبد فرحان في محافظة الأنبار، السبت (21 كانون الأول 2019)، عن عدد الجسور المدمرة، نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، التي شهدتها المحافظة.





وقال فرحان، في حديث لـ(بغداد اليو

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (21 كانون الأول 2019)، عن تفاصيل مهمة في خطة اعادة ما اسماه سور حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30 كم شمال شرق بعقوبة)، عبد الله الحيالي في حديث لـ (بغداد الي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. التربية تصدر 6 قرارات بخصوص سير العملية التربوية في 8 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. التربية تصدر 6 قرارات بخصوص سير العملية التربوية في 8 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).