صحيفة “غارديان” البريطانية:نعرض مسؤولون باكستانيون للتجسس باستخدام برمجيات تنتجها شركة NSO الإسرائيلية.

2019/12/21 | 18:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية بأن هواتف عشرين مسؤولا باكستانيا على الأقل، تعرضت في وقت سابق من العام الجاري للتجسس باستخدام برمجيات تنتجها شركة NSO الإسرائيلية.وأكدت الصحيفة أن الكشف عن […]

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