مكونات طبيعية تساعد في علاج التسمم الغذائي.. نعرف عليها

2019/12/21 | 18:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} معظمنا يحب تناول الأطعمة الجاهزة من الشارع، فهي غالبا ما تساعد على توفير الوقت، وتمنحنا تنوعا نتوق إليه، لكن للأسف كثيرا ما تؤدي هذه العادة إلى تناول أطعمة ملوثة أو فاسدة تسبب التسمم الغذائي وآلام المعدة.

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