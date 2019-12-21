2019/12/21 | 18:59 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #بالوثيقة ……. وزارة التربيةتصدر تعليمات بشأن درجات امتحانات الطلبة و إكمال المنهج الدراسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 18:59.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بالوثيقة ……. وزارة التربيةتصدر تعليمات بشأن درجات امتحانات الطلبة و إكمال المنهج الدراسي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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