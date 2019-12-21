قتيل ومصابون بانفجارين في العاصمة بغداد

2019/12/21 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت الشرطة العراقية يوم السبت بوقوع قتيل واصابات في صفوف المدنيين بانفجارين وقعا بوقت متزامنٍ في منطقتين ذات غالبية شيعية في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لشفق نيوز، ان الانفجار الاول ناجم عن عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة في منطقة الشرطة الرابعة، والانفجار الثاني وقع بالطريقة مماثلة في منطقة الشعلة في بغداد.

واضاف المصدر ان الانفجارين اسفرا عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح.





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