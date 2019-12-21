2019/12/21 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تسمية، كوسرت رسول، رئيسا لمجلسه السياسي الاعلى.

وأكد الاتحاد الوطني في بيان، أن المجلس حدد أعضاءه من الشخصيات التي لها خبرة طويلة ومخضرمة، لكن لم يتم حسم طبيعة صلاحيات ومهام المجلس بشكل تفصيلي، إذ يضم المجلس السياسي الأعلى للاتحاد الوطني ثمانية أعضاء من المكتب السياسي، مبينا ان كوسرت رسول يشغل حاليا منصب نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، وسيتولى رئاسة المجلس السياسي الأعلى للاتحاد.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني يسمي كوسرت رسول رئيسا لمجلسه السياسي الأعلى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني يسمي كوسرت رسول رئيسا لمجلسه السياسي الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).