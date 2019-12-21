العراق... انسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة

2019/12/21 | 19:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة العراقية، السبت، بانسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة ومقتربات حافظ القاضي باتجاه ساحة التحرير، مشيراً إلى عودة الحياة ...

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