حسين سالم مرجين - الجودة وضمانها كما رأيتها في مدرسة شموع العلم

2019/12/21 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين بالأمس بدأت مدرسة شموع العلم الثانوية بمراقبة تعليم حي الاندلس بفتح صفحة جديدة في مسيرتها العلمية، بالأمس كتبت هذه المدرسة المتميزة وإدارتها الحكمية، قصتها الرائعة.لقد عشت بالأمس لحظات جميلة ورائعة وأنا أتجول في معرض الجودة الذي أقامته المدرسة، فالمعرض لم يكن مجرد عرض لبعض الوثائق أو المستندات، كما تفعل بعض المؤسسات التعليمية الهدف منها الحصول على شهادة الاعتماد وحسب.إن ما تم عرضه في هذا ا......

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