عودة بث قناة تربوية كوردية بعد فترة من توقفها

2019/12/21 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد فترة قصيرة من توقفها، عاد البث للقناة التربوية الكوردية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، بتقنية عالية HD.

وجرت مراسم لاعادة افتتاح القناة بتقنية عالية HD، بحضور عدد من المسؤولين ومنتسبي وكوادر القناة، بتعاون من وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان.

خلال المراسم قدم مدير القناة التربوية التهنئة والتثمين لوزارة التربية والمديرية العامة لتربية محافظة السليمانية وكوادر القناة.

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