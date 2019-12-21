ذهب لدفن طفله ففجع بقتل ابنته بعبوة على الطريق

2019/12/21 | 19:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق خالد الحامد، أب ولاجئ سوري مقيم في تركيا، فقد ابنه الصغير في حادث، فذهب إلى سوريا مع عائلته لدفنه، وعند عودته وقع انفجار قتلت فيه ابنته الأخرى، فيما أصيبت زوجته بجروح.كان الطفل عمر الحامد ذو الـ 5 سنوات، يلعب في المزرعة التي لجأت عائلته إليها قبل 4 أيام فقط في مقاطعة […]

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