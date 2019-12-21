ليفربول يسعى لخطف لقب مونديال الاندية من فلامنغو البرازيلي

2019/12/21 | 19:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتتجه أنظار عشاق الكرة العالمية بعد ساعة من الان ، إلى ملعب خليفة الدولة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يستضيف مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي ويدخل ليفربول ، المباراة وعينه على تحقيق الانتصار والتتويج بلقب جديد يختم به عام 2019 المميز بالنسبة لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب والتي أحرزت بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي هذا العام.ووصل ليفربول إلى المباراة النهائية بعد فوز صعب للغاية على مونتيري المكسيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة قام فيها المدرب الألماني كلوب ،بعمل الكثير من التغييرات على تشكيلة الردز الرسمية.ومن المتوقع أن يدفع يورغن كلوب اليوم بالمدافع فيرجيل فان دايك في تشكيلة ليفربول الأساسية بعد غياب الهولندي عن المباراة الماضية بداعي المرض، كما سيعود كلاً من ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو إلى تشكيلة ليفربول الأساسية ، بعد بقائهما على دكة البدلاء حتى منتصف الشوط الثاني خلال مواجهة مونتيري الماضية.

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