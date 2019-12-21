الكناني لـ(دجلة): مرشحو البناء يتوافقون مع طلب المرجعية بكونهم شخصيات غير جدلية

2019/12/21 | 19:16 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء احمد الكناني، اليوم السبت، أن البناء قدمت مجموعة من المرشحين لرئاسة الوزراء وأن يوم غد الأحد سيحسم الأمر.وقال الكناني في حديثه لـ(دجلة) إن...

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