2019/12/21 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

دعا النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، اليوم السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح للالتزام بالتوقيتات الدستورية والإعلان عن شخصية رئيس الوزراء يوم غد

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