2019/12/21 | 19:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة ينذر 7 شركات لتلكؤها بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ويهددها بسحب العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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