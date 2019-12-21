قتيل وعدد من الجرحى بانفجارين متعاقبين لدراجتين مفخختين في بغداد

2019/12/21 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (21 كانون الأول 2019) بسقوط قتيل وعدد من الجرحى، بانفجارين متعاقبين لدراجتين ...





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