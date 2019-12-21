الكربولي ينتقد وسائل اعلام تمجد “الاحزاب الفاسدة”

2019/12/21 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتقد رئيس حزب الحل جمال الكربولي ،اليوم السبت، وسائل الاعلام التمجد “الاحزاب الفاسدة”، معتبراً ان ذلك دعاية وليس اعلام.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”، إنه “لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات خوفا منها”.واضاف ان “الاعلام المهني الحر هو الذي ينقل الحقيقية ويكون عين الشعب الأمينة على مصالحه، […]

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