انستجرام يقف بوجه منتجات التدخين الإلكترونية والأسلحة

2019/12/21 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل فيسبوك وانستجرام على منع المؤثرين من الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية أو التبغ أو الأسلحة على منصاتهم عن طريق اتباع سياسة المحتوى ذو العلامة التجارية، كان انستجرام قد سمح سابقا في يونيو/حزيران بتغيير من شأنه أن يسمح للمعلنين بترويج المنشورات من المؤثرين أو المستخدمين الذين يعملون مع العلامات التجارية للترويج للخدمات أو المنتجات إذ يرى […]

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