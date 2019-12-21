تفكيك مخطط ارهابي يستهدف الموصل

2019/12/21 | 19:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت خلية الصقور الاستخبارية من تفكيك مجموعة ارهابية "داعشية" كانت تخطط لتنفيذ عددا من الاعمال الارهابية في مدينة الموصل.

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