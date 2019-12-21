2019/12/21 | 19:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة هنا الخبر ابرز ما جاء في مؤتمر تحالف البناء: نواة قادة تحالف البناء قدمنا مرشحنا كوننا الكتلة الاكبر.نواة قادة تحالف البناء بعد التوجيه الواضح من قبل المرجعية […]

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