2019 سنة الحظّ لدى نجوى كرم

2019/12/21 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يعد العام 2019 الأكثر نشاطاً في جدول أعمال نجوى كرم.فقد حقّقت الفنانة اللبنانية رقماً كبيراً بعدد الحفلات التي أحيتها خارج لبنان.و أحيت كرم 25 حفلاً في 13 دولة (لبنان، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، قبرص، السعودية، المغرب، الولايات المتحدة، جزر البهاماس، سوريا، قطر، الأردن، إسبانيا).لكن نجاح «شمس الاغنية اللبنانية» كما تلقّب، لا يقوم […]

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