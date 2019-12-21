اليسا تحذر من العودة للغة الطائفية

2019/12/21 | 19:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذرت الفنانة اللبنانية اليسا من العودة الى اللغة الطائفية في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ اكثر من شهر.وكتبت اليسا تغريدة على حسابها في موقع تويتر: “لما نرجع عا شوارع طائفية بدل عناوين وطنية، يعني عم نرجع نفقد اللي جرّبنا نبنيه بالثورة.ما صار الوقت نطلع من هاللغة يللي كل ما انوجدت عند […]

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