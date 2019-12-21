دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل السابع/ 1

2019/12/21 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري " الحاج "؛ كذلك كان يُعرف الشاب حسن، وذلك في أوان وجوده في الزبداني بمهمة تجارية نيابةً عن الدغلي آغا وبصفته وكيل أعماله.كأنما الحاج حسن، اتفاقاً أو عمداً، لن يعود إلى الزبداني في العام التالي، 1885، إلا واسمه مسربلٌ هذه المرة بلقب جديد: " الزعيم ".حتى الوالد، الحاج حسين، المعروف باسمه فرعُ سلالتهم في دمشق، لم يصل إلى مرتبة زعيم الحي الكرديّ؛ وكانت حتئذٍ محصورة في وجهاء القسم الغربيّ من الحي.قب......

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