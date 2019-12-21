الاعلام مسؤولية اخلاقية .. الكربولي: تزييف الحقائق و تمجيد الأحزاب الفاسدة دعاية وليست اعلام

2019/12/21 | 19:47 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم السبت، ان الاعلام مسؤولية اخلاقية، وتزييف الحقائق وتمجيد السلطة والاحزاب الفاسدة، يعد دعاية وليست اعلام.وقال...

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