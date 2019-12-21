2019/12/21 | 19:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت رئاسة ديوان الوقف السني، منع الاذان عبر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد، بسبب شكاوى المواطنين.تجدر الإشارة إلى أن المساجد في عموم العراق تستخدم مكبرات الصوت الخارجية في الأذان بأقصى درجاتها، في جميع مواقيت الصلاة، ما يسبب ضرراً للمواطنين الساكنين بالقرب من المساجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الوقف السني يمنع استخدام مكبرات الصوت لـ"الاذان") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الوقف السني يمنع استخدام مكبرات الصوت لـ"الاذان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).