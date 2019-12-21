البحرية الامريكية تحظر تطبيقاً مشهوراً وتعتبره

2019/12/21 | 19:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم السبت، عن حظر البحرية الامريكية لتطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، مبينة ان الحظر جزء من خطة مواجهة التهديدات المحتملة.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البنتاغون المقدم أوريا أورلاند، قوله ان "الحظر هو جزء من خطة مواجهة التهديدات الحالية والمحتملة، كون هذا التطبيق يمثل تهديداً للأمن السيبراني".وأضاف ان "إذا رفض الجندي إزالة تطبيق تيك توك، سيتم منعه من الاتصال بإنترنت مشاة البحرية الامريكية الموجود في الأجهزة المحمولة التي تعطيها الوكالات الحكومية الأمريكية".واجتذب تطبيق "تيك توك" أكثر من نصف مليون مستخدم، منذ إطلاقه في عام 2016، ويسمح بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية.والجدير بالذكر أن مالك تطبيق "تيك توك" أطلق أول هواتفه الذكية، والذي هو مصمم خصيصا لكي يعمل بتناغم مع التطبيق الرائج بين قطاع عريض من المستخدمين في العالم.

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