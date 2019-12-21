الحشد الشعبي يعلن نتائج العملية الأمنية ضد داعش شمال شرقي ديالى

2019/12/21 | 19:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن نتائج العملية الأمنية التي انطلقت لملاحقة فلول تنظيم داعش الإجرامي شمال شرقي ديالى.

وقال آمر اللواء 24 بالحشد

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