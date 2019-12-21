2019/12/21 | 19:48 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسي أن الفرقاطة "الأدميرال إيسن"، المزود بصواريخ "كاليبر" المجنحة، تتجه من سيفاستوبول إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الخدمة

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