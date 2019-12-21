2019/12/21 | 19:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة

طالب معنيون في قطاع الاستثمار بمحافظة البصرة، اليوم السبت، الجهات الحكومية بفتح ملف مشاريع السكن الاستثمارية بعد تعثر غالبيتها في تنفيذ مشاريعها.

وقال المهندس الاستشاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ"العهد نيوز".. مطالبات بفتح ملف مشاريع السكن الاستثمارية في البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ"العهد نيوز".. مطالبات بفتح ملف مشاريع السكن الاستثمارية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).