الأردن يعلق على ترحيل السعودية أردنيين بـ

2019/12/21 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، ترحيل السعودية معتقلين أردنيين إلى عمان بملابسهم الداخلية، مؤكدة أن هذا النبأ عار عن الصحة.

وقالت الوزارة إنها تواصلت مع الجهات المختصة، مؤكدة أن "ما يشاع عن ذلك غير صحيح، وأن المرحلين إلى الأردن، أنهوا محكومياتهم وأبعدوا عن السعودية كالمعتاد".

من جهتها، أكدت وسائل إعلام أن الأردنيين المستبعدين من السعودية كانوا محبوسين لديها على ذمة قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

بدوره، أشار والد أحد المبعدين الأردنيين ويدعى مفلح الطوابشة، إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن ابنه وخمسة آخرين كانوا مسجونين بتهمة الترويج للمخدرات، ونقلتهم إلى عمان عن طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأضاف: "من المؤسف أن المشار إليهم كانوا بحالة صحية سيئة ويرتدون الملابس الداخلية، ولا يحملون أوراقا ثبوتية كونهم فقدوها أثناء نقلهم من سجن إلى آخر".

وتداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده أن "السعودية أفرجت عن 6 مواطنين أردنيين وأعادتهم إلى بلادهم بملابسهم الداخلية".

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وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم

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وقال البلداوي في

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