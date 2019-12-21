محافظ واسط يوجه بتخفيض أجور الجباية للساحة الحدودية

2019/12/21 | 20:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، بتخفيض أجور جباية الساحة الحدودية التابعة للمحافظة بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وأوضح المياحي في كتاب رسمي صدر عن مكتبه: “من أجل تنظيم عمل الساحة الحدودية للمحافظة ووفقا لقانون تنظيم الإيرادات المحلية رقم ١ لسنة ٢٠١٩ والمصادق عليه من وزارة المالية تقرر تخفيض أجور الساحة الحدودية

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