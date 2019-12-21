علماء استراليون يعثرون على بقايا ديناصور

2019/12/21 | 20:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عثر العلماء على آثار أول ديناصور في أستراليا يرجع عمره إلى أكثر من 100 مليون عام.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد عمل الباحثون لفترة طويلة بجميع أنحاء أستراليا ولكن باءت محاولتهم بالفشل، ولم يتمكنوا من العثور على أي عظام تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.وتمكن العلماء هذه المرة من العثور على عظام صغيرة […]

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