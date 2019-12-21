الصدر للبناء وقصي السهيل: احقنوا الدم العراقي واحترموا اوامر المرجعية

2019/12/21 | 20:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، تحالف البناء والمرشح لرئاسة الحكومة قصي السهيل الى حقن الدم العراقي واحترام اوامر المرجعية.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت "الغد برس" عليها "السلام عليكم..



‏أيها الاخوة في (كتلة البناء)..



‏ايها الاخ (قصي السهيل)، ‏احقنوا الدم العراقي ‏واحترموا اوامر المرجعية ‏واحترموا ارادة الشعب ‏واحفظوا كرامتكم".

وتابع "‏هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع".

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