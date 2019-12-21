بثنائية متاخرة .. بايرن ميونيخ يهزم فولفسبورغ

2019/12/21 | 20:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق بايرن ميونخ فوزًا صعبًا على ضيفه فولفسبورج بهدفين دون رد، اليوم السبت، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الألماني، ليختتم الفريق البافاري عام 2019 بانتصار ثمين.

وسجل الفريق البافاري هدفيه عن طريق جوشوا زيركزي وسيرجي جنابري في الدقيقتين 85 و89.

بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 33 نقطة، لينهي الدور الأول في المركز الثالث، بينما توقف فولفسبورج عند 24 نقطة في المرتبة التاسعة.

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 12 لتهديد مرمى فولفسبورج بأول فرصة، بعدما ارتقى إيفان بيريسيتش لعرضية توماس مولر، ليوجه ضربة رأسية قوية تصدى لها الحارس كوين كاستيلس.

وتعملق مانويل نوير في الدقيقة 16 بتصديه لفرصة هدف محقق، بعدما انفرد به فيليكس كلاوس، الذي سدد كرة قوية بيمناه، لكن حارس البايرن أبعدها بساقه.

وأتيحت فرصة لدافيد ألابا لصيد شباك كاستيلس بتسديدة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس فولفسبورج تصدى لها ببراعة.

وتواصل المد البافاري نحو مرمى فولفسبورج بمحاولة جديدة عن طريق سيرجي جنابري، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ مدافعي الفريق الضيف قبل أن يسدد كرة قوية، حولها كاستيلس إلى ركنية.

وحاول جوشوا كيميتش تجربة حظه بتسديدة من مسافة بعيدة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، قبل أن يتسلم فيليب كوتينيو كرة من روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء، لكن اللاعب البرازيلي أطاح بالكرة أعلى المرمى.

وكاد ماكسيميليان أرنولد أن يباغت بايرن بهدف من تسديدة قوية، لكنها ذهبت أعلى العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول، خرج الإسباني خافي مارتينيز مصابًا بعدما اشتكى من آلام في الساق، ليدفع مدربه هانز فليك بالألماني جيروم بواتينج بدلًا منه، ليذهب الفريقان للاستراحة بتعادل سلبي.

وفور بداية الشوط الثاني، أهدر فولفسبورج فرصة ذهبية بعدما وصلت الكرة إلى جواو فيكتور داخل منطقة الجزاء، لكنه أرسل كرة عرضية بدلًا من تسديدها مباشرة نحو المرمى، لتذهب إلى خارج الملعب.

وبدا بايرن متراجعًا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، بينما ازدادت جرأة فولفسبورج، الذي كثف من هجماته على مرمى نوير في أول 10 دقائق.

رغم ذلك، كاد كوتينيو أن يصطاد شباك كاستيلس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس البلجيكي أبعدها ببراعة إلى ركنية.

وهدأ إيقاع المباراة في الدقائق التالية، وبدا عجز لاعبي بايرن عن اختراق حائط صد فولفسبورج المنيع أمام مرمى كاستيلس.

وأطلق ماكسيميليان أرنولد تصويبة قوية بعيدة المدى، غيرت مسارها ومرت بجوار القائم الأيمن لنوير، لتتحول إلى ركنية.

وأراد فليك تكرار سيناريو فوزه على فرايبورج، بالدفع باللاعب الشاب جوشوا زيركزي في الدقائق الأخيرة، بعدما حل كبديل في آخر 7 دقائق على حساب كوتينيو.

وأدرك فليك مراده بالفعل بعد مرور دقيقتين فقط على نزول زيركزي، ونجح الأخير في هز شباك فولفسبورج بهدف بعدما قابل عرضية مولر بتسديدة مباشرة إلى داخل مرمى كاستيلس.

وبعد مرور 4 دقائق فقط، انفجر بايرن في وجه ضيفه بهدف ثانٍ عن طريق جنابري، الذي تسلم تمريرة من ليفاندوفسكي، ليوجهها بتسديدة مباشرة نحو الشباك، ليحقق أصحاب الأرض الفوز بهدفين دون رد.

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