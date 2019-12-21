برشلونة يهزم الافيس بنتيجة ثقيلة في الدوري الإسباني

2019/12/21 | 20:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق برشلونة انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-1) على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا، في معقل البلوجرانا “كامب نو”.وسجل أهداف برشلونة جريزمان (14)، فيدال (45+2)، ميسي (69)، سواريز من ركلة جزاء (75)، بينما سجل بيري بونس هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة (56).وبهذا الانتصار يرفع برشلونة

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