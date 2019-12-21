لأول مرة.. روسيا توصل المساعدات لـ

2019/12/21 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

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أوصل العسكريون الروس أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة الطبقة غربي الرقة السورية، التي كانت "عاصمة التنظيم الارهابي داعش" غير المعلنة في

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