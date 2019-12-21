عندما يغيب العقل في العراق

2019/12/21 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد كاظم خضير

ندما يغيب العقل تتلاشى الأحلام وتتحلل المجتمعات من القيم والضوابط وتعم الفوضى والرغبة بالثأر والانتقام وتقفل آفاق المستقبل وتستغرق المجموعات والأفراد في إيقاظ

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