المالية النيابية تحذر من تداعيات تأخير قانون الموازنة

2019/12/21 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، اليوم السبت، من تداعيات تأخير وصول مشروع قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب، على بعض القضايا مثل المنح والمساعدات والدرجات الوظيفية.

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