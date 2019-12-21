بالصور..عبير صبرى تلفت الانظار بتبادل القبلات مع زوجها

2019/12/21 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لفتت الفنانة عبير صبرى الأنظار مع زوجها ايمن البياع وذلك أثناء حضورها حفل دير جيست والذى حضره عدد كبير من الفنانين والفنانات.وأشعلت عبير صبرى السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة مع زوجها فضلا عن القبلات التى تبادلها زوجها معها على السجادة الحمراء والتى أثارت جدلا واسعا.وتشارك حاليا الفنانة عبير صبرى في مسلسل “البيت الكبير” والذى […]

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