2019/12/21 | 20:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، السبت، عن معالجات للنصف الاول من العام الحالي، منها لمحافظات ميسان وذي قار والمثنى وواسط وبابل والنجف وكربلاء حيث تكون درجة امتحان نهاية الكورس الاول للصفوف غير المنتهية من 100‎%‎.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها بعض المحافظات العراقية اعلنت وزارة التربية / اللجنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن عن معالجات للنصف الاول من العام الحالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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