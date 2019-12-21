بالوثيقة.. معتصمو الديوانية يعلنون اتخاذهم إجراءات تصعيدية ’’سلمية’’ يوم غد الاحد

2019/12/21 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلن معتصمو محافظة الديوانية، السبت (21 كانون الأول 2019) اتخاذهم إجراءات تصعيدية "سلمية" يوم غدٍ الأحد.

ووفقا لبيان صادر عن "ساحة ثورة الديوانية"، فإن "الثورة مستمرة برعاية المرجعية، وبصورة سلمية"، منبها الى "خطوات تصعيدية سلمية، غدا الاحد، بالدعوة الى اضراب عام وتوسعة مناطق الاحتجاج".

ودعا البيان "أبناء مدينة الديوانية الى التراصف وتوحيد الصفوف".

بغداد اليوم- بغداد

اصدر عدد من طلاب جامعات العراق الحكومية والأهلية، اليوم السبت، بيانا بخصوص الحراك الاحتجاجي والاضراب الطلابي، الذي جاء بعد تظاهرات الأول من شهر تشرين الأول الماضي.

وجاء في البيان الذي وصل الى (بغداد اليوم)، "إلى طلبتنا ا

بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة هجرة قضاء خانقين في محافظة ديالى، السبت (21 كانون الأول، 2019) عن الحصيلة النهائية للأسر النازحة من قرى قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال مدير هجرة خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي آغا في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بتمديد فترة دخول العراقيين الى ايران لمدة شهرين.

وقال المصدر، انه "تم تمديد فترة دخول العراقيين الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لمدة شهرين اعتبارا من ٢٤ /١٢ /٢٠١٩ ولغاية ٢٤ / ٢ /

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