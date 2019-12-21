انشلوتي مدرباً لإيفرتون الانكليزي

2019/12/21 | 20:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي إيفرتون عن تعاقده الرسمي مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من أجل قيادة الفريق الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب السابق ماركو سيلفا.ونشر حساب النادي الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، يعلن رسمياً بان اشنلوتي هو مدرب الفريق الجديد.ووقع مدرب نابولي السابق على عقود تدريب إيفرتون لمدة 4 سنوات ونصف مقبلة، تنتهي

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