الشمري: ترشيح شخصيات جدلية خطأ فادح ولن نكون في الحكمة شهود زور

2019/12/21 | 20:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، اليوم السبت، أن ترشيح شخصيات وصفتها المرجعية بـ"الجدلية" خطاً فادح، مؤكداً في الوقت نفسه أن تيار الحكمة لن يكون شاهد زور.

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