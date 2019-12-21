شيما الحاج تثير انستغرام بصورة مع سلمان خان

2019/12/21 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أثارت الفنانة شيما الحاج جدلا واسعا بعد نشرها صورة مع النجم الهندى سلمان خان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستغرام.وعلقت شيما الحاج على الصورة قائلة : “انا مكنتش عايزه اقول بس انتو حبايبي بس معلش هوا عصبي حبيتين وكان متنشن عشان كان في حد بيعاكسني”.وحذرت شيما جمهورها قائلة: “احذروا مع الفنان الهندي […]

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