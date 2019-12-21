تجمع نيابي يضم أكثر من 170 عضواً يخالف الكتلة الأكبر ويقدم مرشحين لرئاسة الحكومة

2019/12/21 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستغل التقاطع بين سائرون والبناء وينتظر تكليفه رسمياً بغداد – وعد الشمري: أعلن تجمع نيابي يضم أكثر من 175 عضواً، أمس السبت، تقديمه أكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء أبرزهم محمد توفيق علاوي، مبيناً أن رئيس الجمهورية برهم صالح ما زال ينتظر أن تحسم الكتلة النيابية الأكثر عدداً أمرها، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية ...

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