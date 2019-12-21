انسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة صوب التحرير

2019/12/21 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أفاد مصدر في الشرطة امس السبت، بانسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة ومقتربات حافظ القاضي باتجاه ساحة التحرير، مشيراً إلى عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي إلى ساحة الوثبة وشارع الرشيد.وقال المصدر حسب مواقع إخبارية عدة، إن “المتظاهرين انسحبوا من جسر الاحرار وساحة الوثبة ومقتربات منطقة حافظ القاضي، باتجاه ساحة ...

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