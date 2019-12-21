علاوي يحذر من نتائج اختيار مفوضية غير مستقلة و قانون انتخابات ليس منصفا

2019/12/21 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: حذر زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي امس السبت من اختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وتشريع قانون انتخابات غير منصف.وقال علاوي في تغريدة على حسابه تويتر: “نحن اول من طرح فكرة الانتخابات المبكرة وحذرنا من نتائج المماطلة والتسويف في اجرائها”.واضاف الدكتور علاوي “نحذر اليوم من نتائج اختيار مفوضية انتخابات غير ...

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