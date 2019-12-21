2019/12/21 | 21:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد، السبت، أن موازنة 2020 لازالت في ادارج مجلس الوزراء، مشيرا الى وجود طريقين للتعامل مع الموازنة في حال عدم إقرارها.وقال رشيد لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “مجلس الوزراء لم يرسل موازنة 2020 حتى الان لانه مستند على مادة 42 في المجلس وهي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: مجلس الوزراء يرفض ارسال موازنة 2020 لغاية الآن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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