خلية الصقور تعلن تفكيك مجموعة داعشية بحوزتها أسلحة وأحزمة ناسفة في الموصل

2019/12/21 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الصقور الاستخبارية تفكيك مجموعة داعشية بحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة في الموصل.

وأكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تغريدة عى موقع تويتر، أن القوات الأمنية تمكنت من تفكيك خلية لتنظيم داعش الإرهابي وبحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة ورمانات هجومية وعبوات ناسفة وأسلحة متوسطة ومواد معدة للتفخيخ في الموصل، مشيرا الى أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ هجمات واعمال إرهابية داخل المحافظة وخارجها.

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