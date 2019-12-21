2019/12/21 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة,- طرابلس -الزمان – (أ ف ب) – صادق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الامم المتحدة، ما يتيح لانقرة تعزيز حضورها في ليبيا.واعلن البرلمان عبر تويتر “بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه”.وفي العاشر من كانون الاول/ديسمبر، اعلن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان التركي يصادق على الاتفاق العسكري مع طرابلس والسراج يطلب من أنقرة دوراً أكبر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان التركي يصادق على الاتفاق العسكري مع طرابلس والسراج يطلب من أنقرة دوراً أكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).