2019/12/21 | 21:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دارُ الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة للعتبة العبّاسية المقدّسة، السبت، استعداداها لتحقيق الاكتفاء الذاتيّ من إنتاج الدفاتر المدرسيّة، والمساهمة في سدّ حاجة البلد دون الاعتماد على المستورد.وقال مديرُ المطبعة فراس الابراهيمي لموقع الدار واطلعت عليه وكالة صدى إن “معمل إنتاج الدفاتر في الدار هو عبارة عن خطّ متكامل بدءً من (بكرة) الورق الخام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية:لدينا معامل تنتج 100 ألف دفتر يومياً ومستعدّون لتحقيق الاكتفاء الذاتيّ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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